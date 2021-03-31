/625159/عاجل-طوارئ-داخل-جالاتا-سراي-بعد-إصابة-نجم-الفريق-بكورونا

أعلن نادي جالاتا سراي إصابة أحد لاعبيه الدوليين بفيروس كورونا، وذلك بع ان اجري الفريق بالكامل مسحة طبية وأظهرت نتيجة العينة. ونشر نادي جالاتا سراي التركي بيان عبر موقعه الرسمي أكد فيه إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا، دون الكشف عن هوية اللاعب.

وأكد النادي أن اللاعب سيخضع للعزل الصحي حتى تماثله للشفاء. ويلعب لنادي جالاتا سراي مصطفى محمد، معاراً من نادي الزمالك حيث لعب له مباراتين وأحرز هدفين حتى الآن في الدوري التركي.

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