محيي إسماعيل يثير الجدل بسبب إحراجه لمراسل.."فيديو"

/625160/محيي-إسماعيل-يثير-الجدل-بسبب-إحراجه-لمراسلفيديو

لفت الفنان محيي إسماعيل، أنظار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، ليثير الجدل لإثارة الجدل بعدما رد على مراسل بطريقة غير متوقعة، وذلك على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الواقعة التي أثارت حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما جعل الفنان محيي إسماعيل يتصدر منصات السوشيال ميديا.

محيي إسماعيل

تلقى محيي إسماعيل العديد من الأسئلة المختلفة حول مشاريعه التي يقوم بها الفترة الحالية، من قبل مجموعة من المراسلين على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وكان من ضمن تلك الأسئلة عن تصرفاته التي يصفها البعض بالجنون ليقاطعه قبل إستكمال حديثه قائلًا: "انت أهبل باين عليك.. هذا أهبل تعلم كيف تسأل".

واستكمل حديثه، قائلًا: “ جميع فناني العالم أطلق عليهم أنهم مجانين ولكن مجانين عقلانيين في فنهم، حيث إنها لن تكن المرة الأولى التي يحرج فيها إسماعيل مراسلًا ولكن تكررت الواقعة قبل عامين على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي.

سبب عدم ظهور محيي إسماعيل خلال الفترة الماضية

أكد إسماعيل، أنه يرفض جميع الأعمال المعروضة عليه من دراما ومسرح لأنه يريد التركيز في السينما، قائلًا: "لأني وصلت لسن بقيت مراهق طويل التيلة ومش عايز أعمل الحاجات دي باختياري".

وكشف الفنان محيي إسماعيل، عن موعد خروج فيلم "القذافي" للنور قريبًا بعد أن تولى انتاجه شركة عالمية وسيشاركه البطولة الممثل الأمريكي جورج كلوني وممثلة شهيرة أخرى حسب قوله.