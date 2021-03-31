حقوق المنصورة تناقش رسالة دكتوراة فى القانون العام بإشراف من الفقية الدستورى صلاح فوزى

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تشهد كلية الحقوق جامعة المنصورة، مناقشة رسالة دكتوراة فى القانون العام، والمقدمة من المستشار الإماراتى، فيصل عبدالله الطربان، وذلك ظهر يوم الجمعة المقبل.

مناقشة رسالة دكتوراة فى القانون العام بجامعة المنصورة

ويشرف على الرسالة المقدمة والتى تأتى بعنوان “الحكومة في مجلس التعاون الخليجي”، كلًا من الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزى محمد، وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وعضو المجمع العلمى المصرى.

المشرفين على الرسالة

هذا وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، من الدكتور صلاح الدين فوزي محمد، رئيسًا ومشرفًا، والأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، عضوًا، والأستاذ الدكتور المستشار جمال محمد البلقاسي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، عضوًا.