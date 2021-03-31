/625157/محمد-السيسي-فى-رسالة-إنسانية-الراحل-كمال-الجنزورى-رجل-فريد-وعاملنى-كإبنه

نعى الكاتب الصحفي محمد مجدي السيسي، رئيس تحرير تليفزيون اليوم السابع رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، الذى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 88 عام.

محمد السيسي: الدكتور كمال الجنوزى لم يكن يحب الظهور فى الإعلام

وروى السيسي، عبر صفحته الشخصية، بعض التفاصيل المتعلقة بالراحل، كمال الجنزورى، والتى كانت متصلة باللقاءات المشتركة التى جمعت بينها.

وقال السيسي:" لم يكن يحب الاقتراب من الصحافة والإعلام، حتى أنه اختار عنوان كتابة "صمت الجنزورى ولم يصمت الإعلام".

محمد السيسي: كمال الجنزورى كان يعاملنى كولده

وتابع:" اقتربت منه لمدة 7 سنوات، ومنذ ذلك الحين لم ينقطع التواصل أو اللقاء، فكلما استطرد فى الحديث، أذكره بأنى صحفى، لكنه يرد قائلًا:" أنت مش صحفى، أنت ابنى، حتى أنه كتب بخط يده على النسخة التى أهداها لي قبل وفاته" ابنى المشاغب، ذو المستقبل الممتاز، الوالد كمال الجنزورى".

واستكمل:" كمال الجنزورى لم يكن رجل عادى، لا فى حياته المهنية ولا الشخصية، أتذكر نصائحه كأننى أسمعه الآن، واسترجع أسراره حتى يزيد اليقين أننا فقدنا اليوم رجل فريد".

وتوفي الأربعاء الدكتور كمال الجنزوري ، رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس. وولد الجنزورى فى 12 يناير 1933 بالمنوفية ، تولى رئاسة الوزارة فى الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011 .

وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، و لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

ونعي المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس، ونوابه، والأمين العام للمجلس، بمزيد من الحزن والأسى وفاة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى امتدت مسيرة ‏عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية ‏والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، والذى وافته ‏المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه.