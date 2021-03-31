/625162/طبيب-الزمالك-يعلن-حجم-إصابة-نجم-الفريق-تفاصيل

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك إصابة عبدللله جمعة لاعب الفريف بشد في الضلة الضامة حيث يخضع اللاعب لتدريبات تأهلية في الجيم لحين تحديد موقفة.

وقال محمد أسامة: عبد الله جمعة يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف للتعافي من إصابته قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

بينما شاركة فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري في مران الزمالك اليوم.

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق مولودية الجزائرية السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

وقد اشتكي عبد الله جمعة لاعب الزمالك من الإصابة فور العودة لتدريبات الزمالك، وبعدما خاض للكشف الطبي تبين إصابته بمزق في العضلة الضامة، مما يهدد وجوده برفقة البعثة البيضاء في الجزائر، لحاجته لمزيد من الوقت حاليا، للشفاء وأداء برنامج علاجي وتأهيلي.

ويخضع عبد الله جمعة لاختبار طبي داخل الزمالك في الساعات المقبلة، لتحديد إمكانية سفره من عدمه وإن كانت كافة المؤشرات تؤكد صعوبة تواجده برفقة البعثة البيضاء في رحلة الجزائر.

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اتحاد كرة السلة يلغي مباراة القمة

الجدير بالذكر أن وقرر الإتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء بسبب تواجد الجماهير داخل صالة ميت عقبة وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على عدم دخول الجماهير للمباريات .

وقال الحسيني سمير مسئول الزمالك عبر تصريحات تلفزيوينة: " النادي الأهلي لم يخوض المباراة على الرغم من خروج الجماهير من الصالة، لكن هل يقوم الزمالك بإخراج شيكابالا من الصالة حتى يتم لعب اللقاء “ .

وظهر محمود عبدالرازق شيكابالا و يوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم داخل صالة ميت عقبة من أجل مؤازة فريق السلة خلال مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري لكرة السلة رجال .

فيما اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الترجي التونسي والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق التونسي.