/625163/تعرف-على-مستويات-المنتخبات-قبل-قرعة-أولمبياد-طوكيو-ترتيب-متأخر-للفراعنة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف المجموعات الأربعة لأولمبياد طوكيو القادمة 2022 وتقام مراسم القرعة في 21 أبريل القادم في مقر الفيفا بسويسرا.

وتم إعلان بث القرعة عبر قناة "فيفا" على موقع "يوتيوب" وعدم إذاعة أي قناة لمراسم القرعة حتي الأن.

ويعتمد الاتحاد الدولي في مسألة تصنيف المنتخبات على نتائج آخر 5 مشاركات لكل فريق في الأولبيماد بداية من أثينا 2004 حتي ريو دي جانيرو 2016.

وتأهلت مصر ممثلة عن قارة إفريقيا بجانب منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منتخبات من كل قارة بإستثناء أوروبا يتواجد 4 منتخبات وهم، إسبانيا وفرنسا ورومانيا، ألمانيا.

وفيما يلي تصنيف المستويات الأربعة المشاركة في قرعة الأولمبياد:-

المستوي الأول: اليابان – البرازيل – الأرجنتين – كوريا الجنوبية.

المستوي الثاني: المكسيك – ألمانيا – هندوراس – إسبانيا.

المستوي الثالث: مصر – نيوزيلندا – استراليا – جنوب إفريقيا.

المستوي الرابع: كوت ديفوار – فرنسا – رومانيا – السعودية.

«غريب» يرد على تهرب رمضان صبحي من المنتخب الأوليمبي وموقف محمد صلاح

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه يحب دائما تدريب المنتخبات ولا يفضل تدريب الأندية بسبب الضغوطات التي يتعرض لها المدربين، وأن مرحلة التدريب للأندية إنتهت الأن، ويجب التركيز مع المنتخبات خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "رمضان صبحي تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة بيراميدز الأخيرة، وكان من ضمن الأسماء المستدعاه للمعسكر الحالي، ولكن الإصابة منعت اللاعب من التواجد معنا، ومن المؤكد سيشارك بصفة طبيعية خلال المعسكر القادم معنا".

قرعة أولمبياد طوكيو

وأكمل: "أواجه مشكلة دائما مع منتخب مصر الأوليمبي وهو تزامن المعسكرات مع منتخب مصر الأول، بسبب عدم الإستعانة بكافة اللاعبين، ولكن تأتي أيضا مصلحة المنتخب الأول حاليا بسبب المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، وكان من المفترض أن يتواجد مصطفي محد معنا في المعسكر الحالي".

وتابع: "أي لاعب لن يشارك مع فريقة في بطولة الدوري لن يتم الإستعانة به خلال الفترة القادمة، والفرص ستكون ضعيفة لأي لاعب، وفوجئت بمستوي عبده يحيى لاعب غزل المحلة خلال المعسكر الحالي، وأتمني أن يواصل هذا التألق ليتواجد معنا خلال الفترة القادمة، وهناك ثقة في جميع اللاعبين".

واختتم: "محمد صلاح سيتواجد معنا في الأولمبياد القادمة، وننتظر التواصل مع مسؤولي ليفربول خلال الفترة القادمة، وأتمني أن نحقق إنجاز تاريخي خلال البطولة، وأتمني أن يشارك كريم العراقي مع فريق المصري حتي يتواجد معنا في البطولة القادمة".