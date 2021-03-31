مصدر بالأهلي لـ دوت الخليج «يكذب» عضو مجلس الزمالك «مفيش إتفاق حصل»

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كشف مصدر داخل الأهلي، موقف النادي من تصريحات إبراهيم عبدالله عضو مجلس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والتي زعم فيها إتمام إتفاق بين الناديين على خوض مواجهتين السلة بحضور الجمهور وقائدي الفرق الرياضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: " لم يحدث إتفاق بين مسئولي الأهلي والزمالك بشأن حضور الجماهير في مباريات كرة السلة".

وتابع: " الأهلي ألتزم باللوائح في لعب المباراة بدون جماهير، في إشارة لرفض تصريحات إبراهيم عبدالله الذي أكد فيها حدوث إتفاق مسبق بين الناديين – وديا – بحضور الجمهور ".

وواصل: " لو تم بين الناديين إتفاقا بشأن حضور الجماهير حتى لو كان وديا، لوافق الأهلي على خوض اللقاء لأن هذا ما أعتاد عليه المارد الأحمر، لكنني أؤكد أن القلعة الحمراء لم تعقد إتفاقات مع مسئولي الزمالك، لكن الفريق الأحمر يلتزم باللوائح".

وكان إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك المكلفة بإدارة نادى الزمالك، قد كشف عن مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والفارس الأبيض والتي أحتسب الإتحاد المصري لكرة السلة نتيجة اللقاء لصالح القلعة الحمراء مؤكدا على ثقته في إعادة المواجهة أو إحتساب أبناء ميت عقبة فائزين.

الزمالك يكشف موقفه من مباراة الأهلي

وأكد إبراهيم عبد الله عضو لجنة الزمالك في تصريحات إذاعية: " سبب إشتعال الإزمة خلال مباريات كرة السلة ومنها المباراة الأخيرة هو عدم الالتزام باللوائح من البداية من خلال حكام ومراقبى مباريات كرة السلة بمنع الحضور الجماهيرى ".

وواصل عبدالله: " وافق الزمالك على حضور قائدي و جمهور الأهلي خلال اللقاء الأول في صالة عبدالله الفيصل، على أن تصبح المعاملة بالمثل في صالة الزمالك، تم ذلك من خلا إجتماع جنتل مان بين مسئولي الناديين".

وأضاف عضو لجنة الزمالك: " طلبنا تأجل المباراة أمام الأهلي في شكوى تقدمنا بها للجنة الأولمبية ، ولكننا ننتظر قرار الطعن بعد النظر فيه من جانب المختصين".

وأختتم عضو لجنة الأبيض : " المنطق يوضح أننا سناخذ حقوقنا بالقانون واللوائحو هو الأمر الذي سنعمل عليه خلال الأيام القادمة، ولن ننسحب من الدوري مثلما تردد خلال الساعات الماضية، واؤكد أن المباراة إما أن تعاد من جديد أو يحتسب الفارس الأبيض فائزا بالمباراة" .