قرار جديد من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن حمدي فتحي.. تفاصيل

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يتحمل الاتحاد الكرة لكرة القدم تكاليف العملية الخاصة بحمدي فتحي لاعب النادي الأهلي التي أجرها ، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب بكسر في عظمة "الكعبرة" خلال مباراة المنتخب الوطني

يحتمل اللوائح على تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج أي لاعب في حالة إصابته من منتخب بلاده و التكفل بجميع المصاريف الخاصة بعملية اللاعب.

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وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر سيعود للملاعب ويكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات وليس التدريبات فقط عقب 8 أسابيع.

كان الجهاز الطبي بالأهلي قد أكد أن حمدي فتحي لا يحتاج تدخل جراحي في بيانه بعد الأشعة التي أظهرت إصابة اللاعب بكسر في الذراع، قبل أن يتراجع الجهاز الطبي ويوافق على إجراء جراحة للاعب في ذراعه وتركيب شرائح ومسامير طبية.

ويدخل النادي الأهلي مباراته أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً، يسعي موسيماني هو كتيبتة في تحقيق الفوز لمباراته المقبلة أمام فريق المريخ السوداني ويلتقي يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقي، حيث يشعر موسيماني بقلق بسبب عددة الغيابات المؤثر عند الفريق، مثل حمدي فتحي وعلي معلول، محمود وحيد.

ويغيب اللاعب لمدة بين شهرين وثلاثة أشهر، واهمها مباريات في إفريقيا ومحلياً، البداية تكون في المباريتي المتبقين للمارد الأحمر في إفريقيا الأولي مع فريق المريخ السوداني والثاني مع فريق سيمبا التنزاني في ذهاب وإياب ربع نهائى البطولة الأفريقية.

بينما على الصعيد المحلى فيغيب حمدى فتحى عن مباريات الأهلى أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر، وأمام غريمه التقليدي الزمالك وسموحة وإنبى والمصرى والجونة وغزل المحلة في بطولة الدورى العام.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق فيتا كلوب والتي انتهت بنتيجة 3/0 لصالح النادي الأحمر.