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تدريبات جوية مكثفة بين مصر والسودان «صور»

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أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، عن وجود تدريبات جوية مشترك بين مصر والسودان، وذلك فى إطار تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك ( نسور النيل - 2 )، والذى تجرى فعالياته حالياً بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة، بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.

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تدريبات مشتركة بين مصر والسودان

ونفذت القوات المشاركة بالتدريب عدد من الأنشطة التدريبة المكثفة، بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات، لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

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كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الإقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمى المختلفة.

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رئيس أركان القوات المسلحة السودانى يتفقد القوات المشاركة

كما تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، القوات المشاركة فى التدريب وإستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو ، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح فى الآداء بين القوات المشاركة من الجانبين.

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ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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