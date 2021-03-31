/625170/أول-تصرف-من-كهربا-بعد-قرار-عودته-لتدريبات-الأهلي

كشف محمود عبدالمنعم كهربا عن أول رد فعل بعد العودة للتدريبات الجماعية للأهلي، عقب اعتذار اللاعب للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بعد إنتهاء العقوبة الموقعة على مهاجم الأحمر لدة شهر منذ الثالث من مارس الماضي.

ونشر محمود عبدالمنعم كهربا صورة جديدة من داخل النادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات، في إشارة لسعادة اللاعب بشأن عودته لتدريبات المارد الأحمر صباح اليوم.

وغاب محمود كهربا عن القائمة التي أعلنها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من أجل خوض مباراة المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف و محمد هاني وبدر بانون و سعد سمير. خط الوسط: عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و أليو ديانج و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان . خط الهجوم: وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ووالتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف.

وشهدت القائمة إستمرار غياب محمودعبدالمنعم كهربا لاعب الفريق عن صفوف المارد الأحمر تنفيذا لعقوبة الأهلي والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر منذ الثالث من مارس الماضي.

وفي نفس الإطار أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على عودة محمود كهربا للتدريبات الجماعية عقب مواجهة المريخ السوداني في إطار منافسات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

سيد عبدالحفيظ يوضح موقف كهربا

وقال عبدالحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "محمود كهربا لاعب الفريق الأول ، تقدم اليوم الأربعاء باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة، وكذلك لاعبي الفريق بالنادي وبحضور كامل للجهاز الفني.

وتابع عبدالحفيظ: " محمود كهربا سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني بعد أن تقدم بالإعتذار في حضور زملائه اللاعبين والجاهز الفني قبل انطلاق مران اليوم في الجزيرة.

ويخوض الأهلي مواجهة مرتقبة في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أمام المريخ السوداني في الثالث من أبريل المقبل في مباراة يسعى خلالها رفاق موسيماني حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال.