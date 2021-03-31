/625171/ولاء-عبدالفتاح-نقل-الموميات-الملكية-حدث-تاريخي-يترقبة-العالم

ثمنت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، الدور الذي تقوم به وزارة الآثار والسياحة المصرية، في التجهيز لنقل المومياوات الملكية في حدث تاريخي سيشهده العالم.

ولاء عبدالفتاح: نقل الموميات حدثًا تاريخيًا

وأشارت عضو مجلس النواب، ولاء عبد الفتاح، إلى أن نقل المومياوات الملكية بموكب من المتحف المصري إلي المتحف القومي بالفسطاط، يعد حدثاً تاريخياً يترقبه العالم أجمع، وخاصة محبي الآثار والسياحة المصرية، مؤكدة على أهمية استغلال هذا الحدث في التسويق لآثارنا عالمياً، وكذلك الترويج للسياحة بمصر.

ولاء عبدالفتاح: لابد أن نبرز السياحة كرافد أساسي

وقالت ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب:” لابد أن نبرز السياحة كرافد أساسي في التنمية الإقتصادية، إذ أنها واحدة من أهم مصادر الدخل القومي المتزايد واكتساب العملات الأجنبية، بإعتبارها من الدعمات الأساسية للتنمية المستدامة لمصر، مؤكدة على أهمية وضع خطة استراتيجية رفيعة المستوي لجعل المتحف القومي للحضارة جاذب سياحيًا وإدارته بأسلوب اقتصادي.

هذا وتستعد وزارة الآثار المصرية، إطلاق موكب كبير لنقل الموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة فى يوم السبت المقل، فى حدث يترقبه العالم.