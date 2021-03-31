/625172/برشلونة-يحدد-البديل-في-حالة-فشل-انضمام-هالاند

ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية في تقرير صباح اليوم أن برشلونة سيعيد إشعال اهتمامه بمهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز إذا لم يتمكن من التعاقد مع إيرلينج هالاند هذا الصيف، وارتبط إنضمام مارتينيز بقوة بالانتقال إلى ملعب كامب نو قبل هذا الموسم.

في وقت سابق انتشرت العديد من الأخبار عبر المواقع الإلكترونية والصحف العالمية، عن رحيل الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الـ 6 كرات ذهبية، بسبب فشل الفريق الكتلوني وتراجع الفريق في المستوي الفني والإدارة في الفترة السابقة، وخروج الفريق من بطولة دوري الأبطال لهذا الموسم.

ومن المؤكد أن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون له تأثير على ما إذا كان يمكن إبرام صفقة هذا العام، بالرغم من أن برشلونة هو أحد أكبر الأندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد مع هالاند، ويتسلبق معه في حسم الصفقةمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد من بين الفرق الأخرى التي تحرص على التعاقد مع هالاند.

على الرغم من مشاكل برشلونة المالية الموثقة جيدًا، إلا أنهم يعتقدون أن بإمكانهم تحمل تكاليف التعاقد مع هالاند، ومع ذلك فإن رئيس النادي الجديد جوان لابورتا لديه خطة قائمة إذا لم يتم الإنتهاء من الصفقة.

ومن الجدير بالذكر أن النرويجي الدولي هالاند سجل 33 هدفا في 31 مباراة في أول موسم كامل له في بوروسيا دورتموند.

بديل هالاند في إهتمامات برشلونة

ويزعم موقع سبورت الإسباني أن برشلونة سيستهدف مرة أخرى مارتينيز ليكون المهاجمه البارز الذي سيوقع هذا الصيف،أجرى البارسا مفاوضات مكثفة مع إنتر في 2020 بشأن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لكنه فشل في إبرام الصفقة.

وتشير الأخبار المنتشرة في الفترة السابقة أن مجلس إدارة برشلونة الجديد، برئاسة لابورتا، يعلم أن فرصهم في التعاقد مع مارتينيز أعلى بكثير إذا بقي ميسي في النادي، وينتهي عقد ميسي في الصيف وكان مستقبله موضوعًا ساخنًا طوال الموسم الحالي.

انضم المهاجم إلى إنتر من فريق ريسينج كلوب الأرجنتيني في 2018 وأحرز 46 هدفًا في 121 مباراة مع عمالقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ومن الجدير بالذكر أن هالاند هو أصغر من مارتينيز بثلاث سنوات ولديه شرط جزائي بحوالي 68 مليون جنيه إسترليني والذي يصبح نشطًا فقط في صيف عام 2022.