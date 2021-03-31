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بعث مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، حالة من الطمأنينة في نفوس المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك بعدما تم التأكيد على إقامة صلاة التراويح هذا العام، ليبدأ العديد من المسلمين يبحثون عن الإجراءات الاحترازية الرسمية بخصوص صلاة التراويح في المسجد خلال رمضان، التي من خلالها الحفاظ على أرواح المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج الإخباري يرصد الإجراءات الاحترازية الرسمية بخصوص صلاة التراويح في المسجد خلال رمضان، بعد تزايد العمليات البحثية عن تلك الإجراءات عبر محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الإجراءات الاحترازية الرسمية بخصوص صلاة التراويح في المسجد خلال رمضان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة ستعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الرسمية بخصوص صلاة التراويح في المسجد خلال رمضان بمنتهى الحزم، لحماية صحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا وإحتمالية تزايد أعداد الإصابات في الموجة الثالثة التي تتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد تجمعات لا حصر لها طوال الشهر.

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة فقط لا غير.

منع الموائد الرمضانية والإعتكاف في المساجد

وشددت اللجنة، على عدم السماح للمواطنين بالعديد من الممارسات التي أعتادوا عليها خلال شهر رمضان الكريم منها إقامة الموائد الرمضانية التي يكتظ بها العديد من المواطنين، وكذا منع الإعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها طوال شهر رمضان والتعامل الحازم مع المخالفات.

الجدير بالذكر، أن العام الماضي منعت جميع النفحات والمظاهر التي تشير بقدوم رمضان، حيث اقتصرت الصلاة على المنازل فقط ولن يعد هناك صلاة في المساجد قط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي كان جديدًا على العالم أجمع، وحظر التجول في شوارع المحروسة ضمن الإجراءات الإحترازية التي تم إتخاذها في رمضان الماضي.