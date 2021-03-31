جدل ساخن بمحلية النواب حول الأسس الفنية للإعلانات «صور»

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شهدت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، جدلاً حول مدى التزام المحافظات والأحياء، بتطبيق الدليل المعتمد، والذي يحدد الأسس الفنية والمواصفات لكل أنواع الإعلانات.

حسن بهجت: هناك إعلانات تمثل خطوة على السيارات

من جانبه قال الدكتور حسن بهجت، نائب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن هناك دليل معتمد يحدد الأسس الفنية والمواصفات لكل أنواع الاعلانات وهو إلزامي وليس استرشادي، لكننا قد نفاجأ بأن هناك إعلانات تمثل خطورة علي السيارات.

حسن بهجت: الجهاز يحاول المحافظة على التراث المعمارى

وأشار نائب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضرى، حسن بهجت، إلي أن صلاحيات الجهاز تتمثل في شقين أولهما الحفاظ التراث المعماري والعمراني، وإعادة الرؤية والقيمة الجمالية للفراغ العمراني في المدن المصرية ومنها الإعلانات سواء المركبة علي أعمدة الإنارة أو اللافتات علي المباني، مشيراً إلي أن الجهاز ليس صاحب الفراغ العمراني أو واجهات المباني، والاحياء هي الجهة المختصة بذلك ومن المفترض أن تتابع تنفيذ الاعلانات وفقا للضوابط وتطمئن لخروج التراخيص تخرج وفقا للاشتراطات المعتمدة للجودة.

وأوضح بهجت أن سلطة الجهاز تقع فقط علي المباني المسجلة أو داخل المناطق المسجلة، وذلك بالقيام بالضبطية القضائية حال وجود مخالفة فيها، كاسم تجاري لمحل بطريقة مخالفة علي سبيل المثال، وليس عموم العمران وهناك دليل معتمد إلزامي علي الأحياء تلتزم به.

إلا أن سكرتير عام مساعد لمحافظة القاهرة إبراهيم عوض أبدي خلال الاجتماع أبدى تحفظه بتأكيده أن اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة وتضم ممثلي التنسيق الحضاري ، مشيراً إلي أن 27% من الاعلانات داخل القاهرة يتم رفضها التزاما بالمعايير، الأمر الذي يتسبب في قلة الإيرادات .. الأمر فيه تزيد.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء والذي فتحت خلاله ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.