المريخ السوداني يوضح مزاعم هجوم «المريخاب»على بعثة الأهلي !!

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كشف عمر محمد عبدالله رئيس بعثة المريخ في رحلته الى القاهرة خلال المشاركة الاولى التي جمعت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، عن تعامل نادي الأهلي المصري مع بعثة الفريق السوداني خلال فترة تواجدها في مصر .

وأكد عمر أن النادي الأهلي أحسن إستقبال المريخ في مصر على أفضل وجه وعمِل على توفير سُبل الراحة للبعثة من خلال تذليل كافة العقبات التي واجهت بطل السودان خلال فترة تواجد البعثة في القاهرة.

وأبرزت الصحف السودانية عن قيام بعض الجماهير بتحريض أخرون على مهاجمة لاعبى الأهلي فور وصولهم الخرطوم، قبل أن ينفى الخبر مسئولي المريخ السوداني.

وناشد عبدالله جماهير المريخ بإستقبال الأهلي والتعامل معهم بطريقة تليق بحسن الضيافة كما وجدوها في القاهرة.

وقال رئيس البعثة في تصريحات للصحف السودانية : "ادارة الأهلي وفرت إثنين من الموظفين بالإقامة بفندق إقامة البعثة، وكذلك تخصيص الأهلي لعدد 2 باص فاخر، وسيارتين فور خروج البعثة من المطار لمرافقة البعثة".

وتابع : ” محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم ينقطع عن مراسلتنا من أجل الإطمئنان على البعثة وتوفير كافة الإحتياجات للبعثة منها توفير عناصر التدريب بعد تعثر الحصول عليها من الإتحاد الإفريقي".

وأضاف :” بعد إصابة نمر وسيف تيري لاعبي المريخ، قام الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بكافة الإجراءت الصحية سواء داخل المستشفى و العلاج".

وعن موقف كهربا قال عبدالله: " هي حادثة فردية من لاعب ولا تمثل حجم كيان النادي الأهلي، وقد تم ايقاف اللاعب من قبل مجلس إدارة المارد الأحمر ولن يكون متواجد في الخرطوم".

وأختتم عمر عبدالله تصريحاته: " نناشد المريخاب بحسن إستقبال الأهلي في الخرطوم ورد الجميل كما كان الحال في القاهرة، مع تواجد التنافس داخل أرض الملعب، لكنة أؤكد أن الأخوة في مصر يرغبون في تأهلنا".

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر عن القائمة المسافرة لخوض مباراة المريخ السوداني المقرر إنطلاقها في الثالث أبريل.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف و محمد هاني وبدر بانون و سعد سمير. خط الوسط: عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و أليو ديانج و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان . خط الهجوم: وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ووالتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف.