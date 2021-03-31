توقيت العمل في رمضان داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.."تعرف عليها"

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تسائل العديد من العاملين في القطاع الخاص والحكومي عن توقيت العمل في رمضان، حيث تختلف مواقيت العمل خلال شهر رمضان المبارك لتنخفض ساعتين عن مواعيد العمل الطبيعية.

دوت الخليج يكشف توقيت العمل في رمضان، بعد تزايدت العمليات البحثية عنها عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، خلال الساعات الماضي، أي منذ إعلان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اقتراب تطبيق المواعيد الجديدة للمحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك وإستمرارها حتى نهاية فصل الصيف.

توقيت العمل في رمضان

تحرص الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات، وغيرها من مقرات العمل المختلفة على تحديث توقيت العمل خلال شهر رمضان المبارك، واعتماد توقيت مسترسل للعمل يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من الثامنة صباحًا، وكذلك ينتهي ساعة مبكرًا عن المواعيد الطبيعية، مراعاة لجسم الإنسان الذي لن يحتمل العمل لساعات طويلة مع الصوم.

تستهل المحال التجارية والمولات عملها خلال شهر رمضان بداية من الساعة السابعة صباحًا لتستمر حتى 11 مساء خلال فصل الصيف، ويزداد التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، لتغلق المحال الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

مواعيد فتح المطاعم في رمضان

تحتلف مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية في رمضان حسب التوقيت الصيفي الذي سيتم تطبيقه، لتكون متاحة أمام المواطنين بداية من الساعة الخامسة صباحا حتى الواحدة صباحًا خلال فصل الصيف، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل الـ 24 ساعة.

خرج عدد من الأماكن من قرارات ومواعيد الغلق التي أشار إليها مجلس الوزراء في شهر رمضان، ليعمل كلًا من البقالة والسوبر ماركت والمخابز طوال اليوم، لتستمر في تقديم خدماتهم على مدار الـ24 ساعة، وأيضًا يستثني معهم محال بيع الفواكة والخضروات والصيدليات وأسواق الجملة الخدمية.

الجدير بالذكر، أنه سيتم تطبق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، بداية من الجمعة 17 أبريل المقبل وحتي نهاية سبتمبر 2021 طبقًا للمواعيد الصيفية التي اقرتها اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية.