وزيرة البيئة تناقش تحديث خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى بالزيت

جدة - نرمين السيد - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع اللجنة القومية لمكافحة التلوث البحرى بالزيت بمشاركة عدد من الجهات المعنية وقيادات الوزارة، لمناقشة خطة عمل اللجنة والوقوف على مستوى الاستعداد والمكافحة لخطة الطوارئ لمكافحة أى تلوث بحرى.





استعرض الاجتماع الجوانب الفنية لتأمين المخاطر والاستعدادات، ضد انتقال أى مصادر للتلوث على السواحل والشواطئ المصرية، نتيجة أى تسرب نفطى. شددت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات، وحصر الوضع الحالى لمكافحة التلوث البحرى بالزيت، والوقوف على خطة عمل اللجنة القومية للاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة المتوفرة، بما فى ذلك المعدات والقوى البشرية والخبرات اللازمة لمواجهة حالات التلوث البحرى من الجهات المعنية المشاركة أو من خلال شركاء التنمية، مشيرة أن منطقة نهر النيل تم اعتماد خطة الطوارئ به من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة. كما ناقش الاجتماع تحديث خطة الطوارئ الوطنية والاستعدادات للتعامل مع أى حوادث تسرب للزيت إلى البيئة البحرية المصرية والحوادث الخارجية، وضرورة توافر التكنولوجيات من خلال مراكز المكافحة لدى معظم الجهات للتنسيق بين كافة الجهات المعنية للدولة.

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