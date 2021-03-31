جدة - نرمين السيد - وتوفى الدكتور كمال الجنزورى، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض. والدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق من مواليد 1933، وكلفه المجلس العسكرى بتشكيل الحكومة فى 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكان صاحب فكرة الخطة العشرينية التى بدأت فى 1983، ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه بوقت رئاسته الوزراء وعمله الذى اختص برعاية محدودى الدخل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. تشييع جثمان الدكتور كمال الجنزورى إلى مثواه الأخير بمصر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.