عاجل بالفيديو.. الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزورى

وقدم الرئيس السيسى، واجب العزاء لأسرة الفقيد، الذى يعد أحد الرموز المضيئة فى تاريخ مصر، عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء فى خدمة الوطن.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق.

وكتب الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق".

وتابع الرئيس: "كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء فى شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه فى مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن".

واختتم الرئيس السيسى: "رحم الله الفقيد الغالى، وخالص عزائى لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".