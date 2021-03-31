وألقى السفير الوسيمى بيان مصر فى الاجتماع نيابة عن وزير الخارجية فى ضوء كون مصر إحدى الدول الداعمة لعملية إسطنبول- قلب آسيا منذ تأسيسها عام 2011 وتمثل أحد أهم أطر التعاون الإقليمى بشأن أفغانستان ويشارك فيها دول جوار أفغانستان والدول والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الأفغانى.
وأكد الوسيمى خلال كلمته على العلاقات الوطيدة والتاريخية بين مصر وأفغانستان وحرص مصر على دعم ومساندة الشعب الأفغانى، مبرزا جهود مصر الممتدة لسنوات سواء من خلال بعثة الأزهر الشريف فى أفغانستان أو تدريب الأئمة الأفغان أو تخصيص عدد كبير من المنح الدراسية للدراسة فى الأزهر الشريف أو تدريب الكوادر الأفغانية فى عدة مجالات بهدف تعزيز قيم التسامح فى أفغانستان ومكافحة الفكر المتطرف، والذى يمثل أحد أهم أسباب انتشار العنف والتطرف والتحديات الأمنية التى تواجهها أفغانستان وقوضت استقرارها خلال العقود الأخيرة.
كما أعرب الوسيمى عن دعم مصر لعملية السلام فى أفغانستان، كما رحب بالجهود الدبلوماسية الدولية الأخيرة فى هذا الصدد، وأكد انضمام مصر للدعوات الدولية المطالبة بالوقف الفورى والشامل لإطلاق النار لتجنب سقوط المزيد من الضحايا من أبناء الشعب الأفغانى، ولإتاحة الفرصة وتوفير الظروف المواتية لمفاوضات السلام الأفغانية للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض تنهى الحرب فى أفغانستان، وتحقق السلام المنشود والتنمية والازدهار الذى يتطلع إليه ويستحقه الشعب الأفغاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد وزير الخارجية: مصر تدعم عملية السلام فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.