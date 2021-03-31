صور.. سفير بلجيكا: 625 مليون يورو حجم استثماراتنا فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال سفير بلجيكا فى القاهرة، فرانسوا كورنيه إلزيوس، إن العلاقات المصرية البلجيكية عميقة وممتدة منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن الاستثمارات البلجيكية فى مصر تحتل المرتبة الثانية، وتبلغ نحو 625 مليون يورو.





وأضاف السفير البلجيكى خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين، أن حجم التبادل التجارى بين الجانبين المصرى والبلجيكى يصل إلى مليار ونصف المليار دولار.

وأشار إلى أن أبرز الصادرات البلجيكية إلى مصر تتمثل فى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات القطاع الطبى، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاع الخاص البلجيكى والمصرى فى زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجارية بين البلدين.

وأوضح أن بلجيكا بها ميناء أنتويرب، وهو واحد من أكبر الموانئ فى العالم، ويقع فى قلب منطقة صناعية فى شمال أوروبا، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير المشاريع المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية بالموانئ.

وأكد سفير بلجيكا أن مصر بها أفضل المدن السياحية فى العالم، موضحا أن أكثر من 100 ألف بلجيكى زاروا مصر بهدف السياحة فى السنوات الأخيرة، قائلا:" مصر واجهة سياحية هامة للمواطن البلجيكى".

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن العلاقة بين مصر وبلجيكا وطيدة فى العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية، موضحا أن القطاع الخاص له دور أساسى فى تنمية التعاون المشترك، جنبًا لجنب مع الاتفاقيات الحكومية بين البلدين.

ورحب الوكيل، بإقامة جسر تجارى مشترك بين البلدين، قائلا أن مصر تمتلك الكثير من الاتفاقيات الدولية التى تسهل عملية التجارة، وزيادة الاستثمارات.

وأشار إلى أن هناك فرص للتعاون السياحى بين الجانبين المصرى والبلجيكى، موضحًا أن الدولة المصرية فى السنوات الماضية اهتمت بتطوير البنية التحتية، خصوصًا فيما يتعلق بالطرق والربط بين المحافظات، لتسهيل عمليات التجارة والسياحة أيضًا.

وأضاف رئيس غرفة الإسكندرية، أن هناك العديد من الاستثمارات الأوروبية الضخمة التى تضخ فى مصر، أبرزهم الاستثمارات الألمانية والتى تتعدى الـ20 مليار دولار، واستثمارات إيطالية وفرنسية تتعدى الـ3 مليار دولار، واستثمارات من دولة إنجلترا تتعدى الـ6 مليار دولار، فى العديد من الصناعات المختلفة.