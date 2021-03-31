مترو الأنفاق: يعلن انتظام حركة القطارات بالخط الأول

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الإتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بأحد القطارات نتيجة رباط بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى فى إتجاه حلوان، مما أدى إلى تأخر حركة القطارات بالخط الأول لمده 13 دقيقة فقط .





فيما، انتقلت فرق الطوارئ على الفور إلى مكان العطل وتم سحب القطار ودخولة سكة الوسط بمحطة دار السلام وتسيير حركة القطارات كالمعتاد فى الاتجاهين. وأكدت أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.

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