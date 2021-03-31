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يبحث العديد من المواطنين عن طرق الحصول على تذكرة متحف الحضارة قبل نقل المومياوات، للإستعداد إلى تلك الزيارة المختلفة قبل وبعد نقل المومياوات، حيث يطل العالم أجمع حاليًا على ذاك الحدث المنتظر انطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة.

دوت الخليج يكشف طرق الحصول على تذكرة متحف الحضارة قبل نقل المومياوات، وأسعار التذاكر حسبما أعلنت وزارة السياحة والآثار، كي يتمكن محبي التراث التاريخي من زيارة متحف الحضارة.

طرق الحصول على تذكرة متحف الحضارة قبل نقل المومياوات

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن إطلاق صفحة إلكترونية رسمية خاصة بمتحف الحضارة المصرية الجديد، اليوم الأربعاء، ليكون متاحًا عبر هذه الصفحة إمكانية حجز تذكرة متحف الحضارة قبل نقل المومياوات للزائرين.

تعرض الصفحة الخاصة بالمتحف نبذة عنه وعن أهميته الأثرية وتفرده بين متاحف العالم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وفقًا لتصريح الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور أحمد غنيم.

أسعار تذكرة متحف الحضارة

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تخفيض قيمة التذكرة لـ 50%، حيث تبدأ الزيارة من اليوم التالي، وسعر التذكرة للمصريين والعرب 60 جنيها، في حين سعر التذكرة للطلبة 30 جنيها، والأجانب 200 جنيها، في حين الطلاب غير المصريين 100 جنيه.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أجهزة المحافظة تواصل استعداداتها للحدث الكبير الذى يعد الأول من نوعه في العالم لنقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصرى المتواجد في التحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

يالجدير بالذكر، أنه يوم 3 أبريل المقبل، سيستقبل المتحف الجديد، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها ٢٢ مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، من بينها ١٨ مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.