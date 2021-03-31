السفارة المصرية بلاهاى تستعرض النهوض بالقطاع الزراعى خلال ندوة CFC

جدة - نرمين السيد - شارك السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية فى لاهاى، اليوم الأربعاء ، فى ندوةً افتراضية تم تنظيمها بالتنسيق مع الصندوق المُشترك للسلع الأساسية CFC بلاهاى، بمشاركة مسؤولين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





واستعرض الجانب المصرى، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، ملامح الاستراتيجية المصرية للنهوض بالقطاع الزراعى، والتى تحتل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متقدمة، حيث تتفق هذه الاستراتيجية مع أولويات وأهداف الصندوق المُشترك من خلال مراعاة أبعاد التنمية المُستدامة والأمن الغذائى والبعد الاجتماعى والأثر البيئى. وتباحث الجانب المصرى مع مسؤولى الصندوق المُشترك للسلع الأساسية حول سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين وآفاق تحقيق الاستفادة المُثلى من الدعم الذى يقدمه الصندوق لصغار المزارعين عبر آليات عمله المختلفة، واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق بينهما بما يخدم أهدافهما المُشتركة.

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