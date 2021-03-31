البابا تواضروس يشارك فى جنازة الدكتور كمال الجنزورى

جدة - نرمين السيد - وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس، وعدد كبير من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة. ورحل الدكتور كمال الجنزورى، صباح اليوم، عن عمر تجاوز 88 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن.

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