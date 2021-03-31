إسلام الغزولى لمبتدا: «المصريين الأحرار فى ضهر الدولة المصرية بكل المواقف»

جدة - نرمين السيد - قال إسلام الغزولى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن المؤتمر العام للحزب يأتى هذا العام وقد مر على إنشاءه 10 سنوات، وخضنا خلالها انتخابات وشاركنا فى الحراك السياسى.





وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "لم يشارك الحزب فى الانتخابات ولكننا كنا متواجدين بالحياة السياسية وفى ضهر الدولة المصرية فى كل المواقف، ومستمرين ولا ننكسر سواء كانت النتيجة معنا أم لا". وتابع الغزولى: "سندشن عدد من المبادرات، وسنقوم بوضع رؤيتنا حتى 2030، ونعد تلك المبادرات من أجل أن نكون ظهير قوى للدولة المصرية"، موضحا أن الحزب سيستعد لانتخابات المحليات وكذلك مجلس النواب المقبل، "كما أننا سنعد حملة شعبية لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة له بعام 2024".

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