انت الان تتابع تفاصيل خبر في أقل من دقيقة يمكنك الاستعلام على مخالفات المرور إليكترونياً 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصبح من السهل في هذا الوقت إجراء العديد من الخدمات الحكومية المختلفة، منها إجراء الاستعلام على مخالفات المرور، حيث يهتم المواطنين من ملاك السيارات في مصر بمعرفة المخالفات المرورية المسجلة على السيارة من خلال الإنترنت، حيث يمكنك الآن معرفة كافة مخالفاتك المرورية في أقل من دقيقة، عن طريق إتباع عدة خطوات بسيطة، والتي سوف نتناولها لكم في هذا التقرير.

موقع الاستعلام على مخالفات المرور:

هناك عدة خيارات يمكنك من خلالها إجراء عملية الاستعلام، منها>> بوابة الحكومة الرقمية، والموقع الرسمي لبوابة نيابة المرور المصرية، كما يمكنك تحميل تطبيق “مخالفتي”، والذي تستطيع من خلاله إجراء الإستعلامات وغيرها من الخدمات المرورية.

وعلى صعيد متصل يمكنك متابعة كافة المعلومات الهامة الخاصة بأنظمة المرور والقوانين التي تنظمها، وغيرها من الخدمات مثل>> خدمات الاستعلام- وتقديم التظلمات- وتجديد الرخصة إليكترونياً، من خلال موقعكم مصر فايف، والذي يسلط الضوء دائماً على هذه الخدمات نظراً لأهميتها الكبيرة لدي شريحة واسعة من المواطنين، والآن نستعرض لكم روابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في السطور التالية:

– أولاً يجب الدخول على الموقع الإلكتروني>> بوابة الحكومة الرقمية>> إضغط هنا، أو الدخول على الموقع الرسمي لبوابة نيابة المرور>> إضغط هنا.

– ثم يجب إختيار نوعية الخدمة التي تريد (سداد- تظلم- الاستعلام على مخالفات المرور).

– ثم يظهر الآن خانات مخصصة تحمل عنوان البيانات والمعلومات الشخصية المطلوب إدارجها.

– يجب إدخال البيانات المطلوبة بعناية، ومن ثم المراجعة عليها مره أخرى للتأكد من صحتها.

– بعد التأكد من صحة البيانات المدرجة، إضغط>> استعلام.

– كما يمكنك إجراء عملية الدفع من خلال أنظمة الدفع الإليكترونية مثل>> فوري- تطبيق مخالفتي- البريد المصري، وفي حال عدم تسجيل مخالفات يمكنك إستخراج شهادة مخالفات تفيد بذلك.

ويمكنك أيضاً معرفة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بأنظمة المرور في مصر، من>> إستعلامات- تظلمات-ضرائب- تجديد الرخصة- خطوات السداد، من خلال متابعة التقرير التالي: