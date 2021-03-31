منتخب ألمانيا يفتقد خدمات لاعب الوسط نهائياً في نهاية اليورو

/625178/منتخب-ألمانيا-يفتقد-خدمات-لاعب-الوسط-نهائيا-في-نهاية--اليورو

نشرت صحيفة "بيلد" الالمانية، إن توني كروس استقر على الاعتزال دولياً بعد يورو ويأتي تركيزة بشكل كامل على فريق ريال مدريد الإسباني، وجاء قرار كروس بالاعتزال دوليا بعد يورو 2021، حيث أوضح تونى في وقت سابق من خلال مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية أنه ينوى ترك كرة القدم نهائيا فى سن الـ 33 من عمره.

وأكد توني كروس "أن بعد بطولة أمم أوروبا قد تكون اللحظة المناسبة لترك المنتخب الألماني، كما أنني لن أقدم على قتل نفسى إن لم أفز بهذه المسابقة في نهاية مسيرتي".

وأضافت صحيفية بيلد الألمانية أن توني كروس فكر فى اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي عام 2018 لكن جاء تراجعه في القرار من خلال عائلته بإقناعه بالاستمرار مع منتخب بلاده، وغير ذلك أنه قرر الاعتزال بعد اليورو هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن توني كروس واثق من مدربه خيمي لوف فى الأمور التكتيكية والشخصية مع منتخب الماكينات الألمانية، بالرغم من أن مانويل نوير حارس المرمي الأول للمنتخب هو القائد، وقد يكون اليورو القادم فرصة كروس الأخيرة للفوز بكأس دولي آخر مع المنتخب، غير أن توني هو المقرب من المدير الفني لوڤ في أغلب الأمور.

وقدم الألماني توني كروس 34 تمريرة عرضية ناجحة هذا الموسم مع فريقة الملكي ريال مدريد في الليجا الإسبانية.

غياب كروس في صفوف المنتخب

وجاء غياب تونى كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني من المشاركة مع منتخب ألمانيا في مباريات المجموعات استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر، بسبب معاناته من إصابة عضلية، حيث سيغيب عن منتخب الماكينات خلال مواجهات منتخب إيسلندا، ومنتخب رومانيا ومنتخب مقدونيا الشمالية في المجموعة الرابعة.

ونشر المنتخب الألماني عبر حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن إنسحاب تونى كروس لاعب وسط ريال مدريد من معسكر المنتخب بسبب معاناته من إصابة عضلية، والتى أثبتت أنها خطيرة للغاية لدرجة أنها تمنعه من خوض المواجهات الثلاثة في المجموعة.

وأختتم بيان المنتخب الألماني أن لاعب الفريق الإسباني ريال مدريد خضع لفحوصات طبية مكثفة منذ لحظة وصوله إلى معسكر المنتخب بسبب معاناته من مشاكل عضلية، وقرار خروجه جاء من أجل أن يتعافى بشكل تام خاصة وأن المنتخب يضع الأولوية لكى يتواجد فى نهائيات يورو 2020 الصيف المقبل.