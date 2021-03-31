توني كروس يرفض إقامة كأس العالم بقطر

تحدث توني كروس لاعب وسط المنتخب الألماني ولاعب نادي ريال مدريد الحالي، عن إمكانيات دولة قطر في إستضافة كأس العالم، في ظل ظروف أجواء العمل التي يعمل بها العمال في تجهيز الملاعب التي تستضيف عليها الدولة بطولة كأس العالم 2022 القادمة.

علق توني كروس علي قرار الفيفا بعد منح دولة قطر في إستضافة بطولة كأس العالم 2022 القادمة، وأن قرار الفيفا جاء بالخطأ علي منحها تنظيم البطولة، بسبب تعامل دولة قطر مع العمال، في ظروف أجواء البلاد.

وأكد علي إهمال الدولة في تحسين الظروف المحيطة للعمال، ودرجات الحرارة المرتفعة في البلاد والتي تصل إلي 50 درجة مئوية في معظم الايام، وتواصل العمال في العمل في ظل الظروف المحيطة، من إرتفاع درجات الحرارة، وسوء التغذية ونقص المياه للعمال.

بطولة كأس العالم

تستضيف دولة قطر بطولة كأس العالم 2022 القادمة، بعد إعلان الفيفا في الـ 2 من ديسمبر لعام 2010، والتي من المقرر أن تنطلق من الفترة 21 نوفمبر لـ 18 ديسمبر 2022، وتضم 32 منتخب من حول العالم.

في البطولة السابقة إستضافة دولة روسيا لموسم 2018، لتشهد علي نهاية البطولة بين منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا، وحسم منتخب الديوك المباراة بنتيجة أربع أداف مقابل هدفين.