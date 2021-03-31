محمد الحسينى معلقًا على أزمة السفينة الجانحة: محنة تحولت إلى منحة

/625181/محمد-الحسينى-معلقا-على-أزمة-السفينة-الجانحة-محنة-تحولت-إلى-منحة

أشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد الحسينى، بطريقة تعامل الدولة المصرية مع أزمة السفينة البنمية الناجحة، مؤكدًا على أنها كانت بمثابة محنة تحولت إلى منحة”.

محمد الحسينى لـ دوت الخليج: نسعى لتحقيق مصالح الناس

وقال عضو مجلس النواب، خلال حديثه لـ دوت الخليج:”لدينا أمل ويقين أنه طالما نرعى مصالح الشعب، يجب أن نسعى إلى تحقيق طموحاتهمن ونتواصل معهم فى شتى المجالات”.

وعن الفرق بين مجلس النواب، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسينيى:” برلمان 2015 كان عدد المستقلين 400 نائب، ولم يكن هناك أغلبية نيابية، أما الآن فحزب مستقبل وطن يحوز على الأغلبية، وهذا ساعد فى تحديد آلية للتفاعل، كما تعددت الأدوار، وهذا ساهم فى تسهيل الأدوارت البرلمانية.

وتابع وكيل لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب:” برلمان 2015 كان الوضع مختلف، سواء من حيث المنتج ووجود أحزاب قوية داخل البرلمان، وهذا يساعد على خروج كوادر التنظييمة تفيد الأحزاب والدولة المصرية.