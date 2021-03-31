/625183/أول-تعليق-من-حازم-إمام-بعد-زيارة-تدريبات-الزمالك

كشف حازم إمام عبر الموقع الرسمي للزمالك عن سر زيارتة لمران الفريق شعرت بتكاتف الجميع وذلك قبل مواجهة فريق المولودية الجزائرية.

وقال حازم إمام نجم الزمالك السابق:”أن سبب زيارتي للقلعة البيضاء مع أحمد حسام”ميدو”كانت من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني في مهمتهم الإفريقيةالمقبلة”.

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وتابع حديثة قائلاً:”شعرت بحالة من التكاتف والتركيز الشديد داخل اللاعبين والجهاز الفني، وكل دعمنا لتحقيق الفوز، والحفاظ علي فرص النادي في مواصلة مشوارة الإفريقي.

وحرص الثنائي حازم إمام وأحمد حسام “ميدو” لاعبا الزمالك السابقين على التواجد في مران اليوم الأربعاء، لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

وقام الثنائي بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني ودعمهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الجزائر والحفاظ على فرص الفريق في مواصلة مشواره الإفريقي.

وعقد الثنائي جلسة مع اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والذي حرص على التواجد في المران لمؤازرة ودعم الفريق.

موعد مباراة الزمالك

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن وقرر الإتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء بسبب تواجد الجماهير داخل صالة ميت عقبة وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على عدم دخول الجماهير للمباريات .

وقال الحسيني سمير مسئول الزمالك عبر تصريحات تلفزيوينة: " النادي الأهلي لم يخوض المباراة على الرغم من خروج الجماهير من الصالة، لكن هل يقوم الزمالك بإخراج شيكابالا من الصالة حتى يتم لعب اللقاء “ .

وظهر محمود عبدالرازق شيكابالا و يوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم داخل صالة ميت عقبة من أجل مؤازة فريق السلة خلال مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري لكرة السلة رجال .

فيما اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الترجي التونسي والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق التونسي.