/625184/محمد-الحسيني-أحمد-السجينى-جواهرجى-الإدارة-المحلية-وأتمنى-أن-يصبح-وزير

قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد الحسيني:” اتشرف بوجود النائب أحمد السجيني، رئيسًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فهو يعد قامة وقيادة فنية رفيعه المستوى وعلى قدر كبير من العلم والمعرفة”.

محمد الحسيني يكشف عن طبيعة العلاقة مع النائب أحمد السجيين

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان:” لم يكن هناك اتفاق بيني وبين النائب أحمد السجيني، فى بداية الأمر، لكنني أكتشفت أنه رجل يمتلك خبرات طويلة، وله باع فى الإدارة المحلية، وأنا أطلق عليه “جواهرجى الإدارة المحلية، وأتمنى أن يصبح وزير فى المستقبل”.

وعن الفرق بين مجلس النواب، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسينيى:” برلمان 2015 كان عدد المستقلين 400 نائب، ولم يكن هناك أغلبية نيابية، أما الآن فحزب مستقبل وطن يحوز على الأغلبية، وهذا ساعد فى تحديد آلية للتفاعل، كما تعددت الأدوار، وهذا ساهم فى تسهيل الأدوارت البرلمانية.