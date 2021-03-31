محمد الحسينى: بحب بولاق الدكرور.. وروحت البرلمان بـ«العجلة» علشان أنا واحد منهم

/625187/محمد-الحسينى-بحب-بولاق-الدكرور-وروحت-البرلمان-بـالعجلة-علشان-أنا-واحد-منهم

كشف النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تجربة قدومه إلى مجلس النواب بـ «عجلة» قائلًا:" أردت فعل ذلك لتوصيل رسالة مفادها أن نائب بولاق الدكرور، واحد من الناس وسوف ويشاركهم أوجاعهم وأحلامهم".

محمد الحسيني: وزير البيئة ركب معايا الموتسيكل

وتابع عضو مجلس النواب، محمد الحسينى:" قدومى للعجلة ومن ثم الموتسيكل إلى مجلس النواب، رغبة منى فى التأكيد أن منطقة «بولاق الدكرور» على الخريطة وتحتاج إلى نظرة، بعد إهما شديد السنوات الماضية”.

محمد الحسينى: أفكر كونى من بولاق الدكرور

وأضاف عضو مجلس النواب، محمد السحيني:" أفتخر كونى من بولاق الدكرور، وخلال ست سنوات حاولت تقديم كل ما فى جهدى لهم، وكنا عند حسن الظن، عندما تم اختيارى من أفضل ست نواب بالبرلمان، وعقب ذهابي بعجلة إلى مجلس النواب، ذهبت بتاكسي، ومن ثم المترو، فهذا أمر يدعمني شعبيًا لأني من المواطنين البسطاء".

واستكمل عضو مجلس النواب، محمد الحسيني:" خدت وزير البيئة ورايا على الموتسكيل، ونزلت على أرض الواقع، للكشف عن أزمة بيئبة فى بولاق، وهو ما صدق عليه بالفعل، وأكد أن رؤية الأمر على الأرض مختلف". كما هنئ وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، محمد الحسيني، شعب الجيزة على والمحافظة بالعيد القومى".