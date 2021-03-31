/625188/قرار-جديد-من-إدارة-الأهلي-بسبب-لاعبي-تنس-الطاولة-تفاصيل

قرر رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيني لاعبي فريق تنس الطاولة، بمبلغ 10 اللآلاف جنية، وتوجية إنذار شديد للاعبين وذلك بعد بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين، لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته. وأكد مدير النشاط الرياضي أن العقوبة جاءت مخففة نظرًا لصغر سن اللاعبتين، وأنهما ترتكبان هذا الخطأ للمرة الأولى.

أول تعليق من حازم إمام بعد زيارة تدريبات الزمالك

بينما تم إيقاف لاعبتي تنس الطاولة بالنادي، وإحالتهما إلى التحقيق غدًا، وذلك لقيامهما بالحديث ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق، الذي يتنافى مع سياسة النادي وثوابته.‏

الجدير بالذكر أن وقرر الإتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء بسبب تواجد الجماهير داخل صالة ميت عقبة وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على عدم دخول الجماهير للمباريات .

سبب إلغاء مباراة الزمالك

وقال الحسيني سمير مسئول الزمالك عبر تصريحات تلفزيوينة: " النادي الأهلي لم يخوض المباراة على الرغم من خروج الجماهير من الصالة، لكن هل يقوم الزمالك بإخراج شيكابالا من الصالة حتى يتم لعب اللقاء “ .

وظهر محمود عبدالرازق شيكابالا و يوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم داخل صالة ميت عقبة من أجل مؤازة فريق السلة خلال مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري لكرة السلة رجال .

فيما اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الترجي التونسي والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق التونسي.

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