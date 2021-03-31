/625191/محمد-الحسينى-يفجر-مفاجأة-قانون-الإدارة-المحلية-سوف-يصدر-فى-دور-الانعقاد-الثاني

كشف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد الحسيني، عن التفاصيل المتعلقة بخروج قانون الإدارة المحلية إلى النور، مؤكدًا ضرورة طرح ما يتعلق برؤية الدولة حول إنشاء محافظات جديدة أم لا، أو تأسيس خريطة فنية منضبطة”.

محمد الحسينى: كان هناك حالة فراغ فى المجالس المحلية

وأكد عضو مجلس النواب، محمد الحسينى:” هناك حالة فراغ فى مجالس الإدارات المحلية، منذ عام 2011 لأنه متعلق أساسًا بالناس وتحقيق خدماتهم، وأنا على يقين بأنه سيخرج خلال دول الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني”.

محمد الحسينى يعلق على تراخيص البناء

وعلق النائب محمد الحسينى، على موضوع تراخيص البناء، قائلًا:” هناك فترة طويلة توسع خلالها التعدى على الأراضى الزارعية، حيث أنه لم يكن هناك ضوابط لمنعها، وكان من الضرورى تدخل الدول لوضع ضوابط، منها اشتراطات البناء، مشيرًا إلى أن اجتماع رئاسة الوزراء مع لجان النواب ناقش ذلك الأمر، وهو يحقق أهداف المواطن البيسط ويسهل من الاجراءات، حيث نسعى إلى عدم وجود مناطق عشوائية مرة أخرى، ولكننا لم نصل لتصور نهائي حول اشتراطات البناء وننتظر انتهاء الحكومة منه.