/625193/غضب-جماهيري-لزعيم-الثغر-بسبب-فرع-الأهلي-في-الأسكندرية-تفاصيل

شهدت الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية تجاذب كبيربين جمهور الإتحاد السكندري بعد تداول أخبار بإقامة فرع جديد في الاسكندرية ، الأمر الذي أغضب الكثير من جماهير زعيم الثغر قبل أن تمتد لمجالس الإدارة.

وحصل النادي الأهلي في عام 2019 على قطعة أرض جديدة بقرار من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، وذلك من أجل إنشاء مقر جديد للقلعة الحمراء داخل المدينة الساحلية مساحتها 26 فدانا.

على نفس الإطار أكد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن رفضه لفكرة إنشاء فرع للنادي الأهلي على أراضي اسكندرية، مشيرا إلي صعوبة تطبيق هذا الأمر في ظل تواجد نادي زعيم الثغر في المكان.

وقال مصيلحي: " نرفض إنشاء فرع للأهلي، الإتحاد هو الإسكندرية، والإسكندرية هي الإتحاد ". ووضح رئيس الإتحاد: " لا يجب على الأهلي و الزمالك القيام بإنشاء فرع داخل اسكندرية، لأن ذلك سيتسبب في إضعاف شعبية الفريق، لكن القطبين لم يحتاجا للشعبية".

وواصل: " شعب اسكندرية لن يقبل بوجود نادي غير الإتحاد، كذلك لم نشاهد أندية مثل برشلونة يفتح فرعا في مدريد!!".

وأختتم: " النادي الأهلي يمتلك أكاديمية كرة داخل الإسكندرية ونحن ليس ضد ذلك، لكننا نرفض وجود فرع للأهلي داخل المدينة الساحلية".

على جانب أخر قرر رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيني لاعبي فريق تنس الطاولة، بمبلغ 10 اللآلاف جنية، وتوجية إنذار شديد للاعبين وذلك بعد بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين، لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته.

وأكد مدير النشاط الرياضي أن العقوبة جاءت مخففة نظرًا لصغر سن اللاعبتين، وأنهما ترتكبان هذا الخطأ للمرة الأولى.

قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في مواجهات دور المجموعات بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف و محمد هاني وبدر بانون و سعد سمير.

خط الوسط: عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و أليو ديانج و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان .

خط الهجوم: وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ووالتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف.