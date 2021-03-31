/625195/روبي-تتصدر-التريند-بسبب-صور-ابنتها-طيبة-وطليقها

تصدرت الفنانة روبي محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهور ابنتها الصغيرة “طيبة” مع والدها وطليق روبي المخرج سامح عبدالعزيز، فى لوكيشن تصوير مسلسله الجديد "حرب أهلية"، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

دوت الخليج يرصد صور ابنة الفنانة روبي من آخر ظهور لها، الذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب ملامحها التي تتشابه بشكل كبير مع والدتها.

صور ابنة روبي

أشعلت صور طيبة ابنة الفنانة روبي حماس المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أخذ البعض يقارن تقارب ملامح طيبة مع ملامح والدتها بعد أن أصبحت تحمل نفس الملامح طبق ومن أبرز التعليقات: "يخلق من الشبة أربعين"، "قمر"، "شبة روبى جدا".

تزوجت روبى من المخرج سامح عبدالعزيز في عام 2014، وانفصلا بعد إنجاب ابنتهما "طيبة"، وفي عام 2017 وقع الطلاق بينهما،وبعدها عادا مجددا إلى الزواج، لكن مشكلاتهما عادت مرة أخرى لتطفو على السطح، حتى رفعت روبي قضية خلع ضده، ثم أعلنا رسميًا انفصالهما.

ألبوم روبي الجديد

احتفلت النجمة روبي، بنجاح أغنيتها الجديدة "حتة تانية" التي حصدت على إعجاب جمهورها وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها على الساحة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع موسيقى وماستر توما.

يضم ألبوم روبى الجديد "حتة تانية"، 10 أغنيات هى "حتة تانية" من كلمات عزيز الشافعى، توزيع توما، "حياتى" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع توما، "أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، "عادى براحتك" من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمى وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، "سهوة" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.