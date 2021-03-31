رئيس المصريين الأحرار: هدفنا أولا وأخيرا خدمة بلادنا

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور عصام خليل فوزى، رئيس حزب المصريين الأحرار كلمة للمؤتمر العام، حيث حرص على الوقوف احترامًا للحضور، أعرب خلالها عن ترحيبه وتقديره لكل أبناء المصريين الأحرار فى ربوع مصر، وكل الذين حرصوا على الحضور للمؤتمر العام.





وقال "خليل": "فخور بكم وبحضوركم دوما، ورغم خروجى من وعكة صحية حريص على وجودى بينكم لاشكركم على الثقة الغالية، وأؤكد بأنه علينا جميعًا مهمة بحث مواطن القوة والضعف حتى نتداركها فى الفترة المقبلة ونزيد من مواطن القوة، وأثنى على كل أبناء الحزب الذين خاضوا الانتخابات الماضية بشرف ونزاهة".

وتابع: "هدفنا أولا وأخيرًا خدمة بلادنا من كل موقع وصوب ولن يعطلنا شىء، ولو كان هناك إخفاقات علينا دراستها جيدا وندرك جيدا أن قمة النجاح هو الصمود والصعود والقيام مجددا بقوة لتعزيز الإيجابيات وتجاوز كل السلبيات، وذلك لا يتحقق إلا بمجهود كل عضو فى المصريين الأحرار بكافة ربوع مصر".

وأشار إلى أن الحزب له دور سياسى قوى للغاية على المستوى الخارجى، مبينا: "لدينا علاقات صداقة قوية مع أحزاب أجنبية ومنها الحزب الشيوعى الصينى".

ووعد رئيس حزب المصريين الأحرار، باتخاذ خطوات جادة وبناءة، خلال المرحلة المقبلة بعد استكمال الهيئة العليا بالتعيينات، وانتخاب المكتب السياسى والأمين العام.

واختتم قائلا: "أبناء المصريين الأحرار شرفتوا مكانكم، واليوم شمس جديدة عنوانها لغة الحب والأسرة الواحدة والعطاء لخدمة مصر لأنها الأبقى والأهم دوما، وبإذن الله اكون عن حسن ظنكم بى وسوف ننجح بجهود الجميع".