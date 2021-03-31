محمد عمارة من منتدى الحزب الشيوعى الصينى: تمكين حقيقى للشباب فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية خرجت من رحم مؤتمرات ومنتديات الشباب والتى مثلت إرادة سياسية حقيقية لتمكين الشباب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال إلقائه كلمة التنسيقية بالمنتدى الصينى العربى للسياسيين، والذى يقيمه الحزب الشيوعى الصينى، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت فى خلق منصة حوارية للاتجاهات السياسية المختلفة، واهتمت بوضع برامج تدريبية وتأهيلية لتمكين الشباب، وارتكزت عبقرية تلك التدريبات على ذاتيه التدريب، كما اهتمت بوضع برامج للشباب حسب احتياجاتهم أخذين فى الاعتبار الأساليب العلمية والمنهجية فى التشريح العمرى الديموغرافى والجغرافى للشباب المصرى. وتقدم عمارة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة إلى الحزب الشيوعى الصينى على المئوية وذكرى مرور 65 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، مؤكدا أن كلا من مصر والصين أصحاب حضارات تاريخية ومسؤولية ذلك التاريخ يحتم العمل والجهد والحوار من أجل مستقبل أفضل.

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