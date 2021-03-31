المنتدى العالمى للذكاء بدبى يشيد بجهود الإمام الطيب فى خدمة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، مؤكدا أن جهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى خدمة الإنسانية يسطرها التاريخ بحروف من نور.





جاء ذلك خلال تكريم الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، فى ختام المنتدى العالمى لصحافة الذكاء الاصطناعى فى دورته الأولى، والذى استضافتة إمارة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحرص الدكتور سعيد بن طحنون، وفقا لبيان صحفى لجامعة الأزهر، على التقاط صورة تذكارية منفردة بصحبة نائب رئيس جامعة الأزهر، وابلغه تحياته للشعب المصرى الكريم، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

هذا وجاءت مشاركة جامعة الأزهر فى هذا المنتدى العالمى بدبى ليعكس حرصها على الاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال الذكاء الاصطناعى، من خلال هذا المنتدى الذى أتاح فرصة لقاء الأكاديميين والخبراء من جميع أنحاء العالم فى هذا المجال، إضافة لحرص جامعة الأزهر على الإلمام بهذا العلم الجديد، من أجل استثماره لخدمة البحث العلمى فى كليات الجامعة من خلال السعى قدمًا فى افتتاح كلية للذكاء الاصطناعى ضمن المخطط الإستراتيجى لرؤية مصر 2030م، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن المنتدى العالمى لصحافة الذكاء الاصطناعى انطلق برئاسة شرفية للعالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز، وتم بحث عدة موضوعات عبر ستة محاور أساسية تهدف لإيجاد أفضل السبل لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.