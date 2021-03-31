المصريين الأحرار يعتمد تقرير مراجع الحسابات الخارجية والميزانية العامة

جدة - نرمين السيد - عقد حزب المصريين الأحرار، مؤتمره العام فى دور انعقاده العادى بناءً على نصوص المواد 26-27(8،7،5،4،3،2)-28-30-35 من لائحة النظام الأساسى للحزب، وذلك بمقر الحزب الرئيسى فى شارع العروبة.





وناقش جدول الأعمال، اعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب والأمين العام وإخلاء ذمتهم المالية، واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجى والميزانية العامة للحزب. كما فوض المؤتمر العام رئيس الحزب باختيار 20 عضوا من بين أعضاء الحزب لإضافتهم لعضوية الهيئة العليا، وتفويض الهيئة العليا فى الموضوعات العاجلة التى تنشأ فى غير وقت انعقاد المؤتمر العام، على أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب فى أول اجتماع ثان للمؤتمر العام. وأعلن المستشار أحمد على جاد الرب رئيس لجنة الانتخابات الداخلية، فوز الدكتور عصام خليل فوزى بمنصب رئيس الحزب بالتزكية لمدة 4 سنوات، وفوز 50 عضوا لعضوية الهيئة العليا من بين أعضاء المؤتمر العام بالتزكية لعدم ترشح آخرين. وكانت لجنة الانتخابات الداخلية بالحزب، أعلنت الجدول الزمنى بالمواعيد الإجرائية لعملية انتخاب رئيس حزب "المصريين الأحرار"، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب منذ فتح باب الترشح الثلاثاء 23 مارس حتى الخميس 25 مارس الجارى وما يعقبها من إعلان للمرشحين وصولا لانعقاد المؤتمر العام.

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