جدة - نرمين السيد - أقلعت اليوم طائرة مصر للطيران فى رحلة خاصة رقم 3950 MS، من مبنى الركاب رقم 2، والمتجهة إلى باريس، وعلى متنها منتخب جزر القمر، بعد مواجهة نظيره المنتخب المصرى باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ6 والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل منتخب جزر القمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.