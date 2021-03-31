مجلس الوزراء ينشر روابط البث المباشر لموكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم نقل المومياوات فى موكب أسطورى مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط السبت المقبل. وللمشاهدة من هنا أو هنا

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