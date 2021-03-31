31 ألف مشاهدة لفيلم المومياوات الملكية على صفحة السياحة والآثار

جدة - نرمين السيد - حصل الفيلم الترويجى لعملية نقل المومياوات الملكية، والمقرر لها السبت المقبل فى موكب مهيب من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، على أكثر من 31 ألف مشاهدة عبر الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار.





ويستعرض الفيلم الذى نشرته الوزارة، "حكاية ملوك مصر" بصوت الفنان حسين فهمى، أيضًا الحضارة المصرية القديمة وإبهارها للعالم حتى يومنا هذا، ويعد المتحف أقرب لكونه منارة ثقافية متكاملة، حيث يشمل العديد من الأنشطة التكميلية مثل مطاعم، كافتيريات، مسرح، سينما. ويتضمن محتوى الفيديو تاريخ الـ22 مومياء ملكية التى ستنقل فى موكب أسطورى مهيب يجوب شوارع القاهرة من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط السبت المقبل.

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