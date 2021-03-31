وفد رهبان أوكرانيا يزور دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - كان فى استقبالهم نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير، وعدد من رهبانه، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح عن تاريخه، وقام الوفد بزيارة دير الأنبا بولا.

تأتى هذه الزيارة ضمن الجولة التى يقوم بها الوفد الرهبانى الأوكرانى، بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.