جدة - نرمين السيد - وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.
وربط قداسته فى العظة بين محتوى سفر حجى النبى بالعهد القديم ومقابلة السيد المسيح مع المرأة السامرية الذى يعد موضوع الأسبوع الرابع من الصوم الأربعينى المقدس.
وأشار قداسته فى اجتماع الأسبوع قبل الماضى إلى أنه سيتناول فى كل عظة أربعاء خلال فترة الصوم الحالى الربط بين أحد أسفار العهد القديم والأسبوع الجارى من الصوم وقت إلقاء العظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفر حجى والسامرية فى اجتماع البابا تواضروس الأسبوعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.