سفر حجى والسامرية فى اجتماع البابا تواضروس الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وربط قداسته فى العظة بين محتوى سفر حجى النبى بالعهد القديم ومقابلة السيد المسيح مع المرأة السامرية الذى يعد موضوع الأسبوع الرابع من الصوم الأربعينى المقدس.

وأشار قداسته فى اجتماع الأسبوع قبل الماضى إلى أنه سيتناول فى كل عظة أربعاء خلال فترة الصوم الحالى الربط بين أحد أسفار العهد القديم والأسبوع الجارى من الصوم وقت إلقاء العظة.