جدة - نرمين السيد - نعى مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، بخالص الحزن وعميق الأسى، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، الذى انتقل إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.





كما تقدم جميع أعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث سوهاج الأليم، الذين وافتهم المنية إثر تصادم قطارين فى شريط السكة الحديد، داعين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. فيما أشاد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بجهود وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، لإدارتها تداعيات حادث قطارى سوهاج باحتراف على المستوى الطبى، حيث شكلت وزارة الصحة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث من اللحظة الأولى، وقامت بتقديم كافة الإمدادات والمستلزمات الطبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين، وتم الدفع بسيارات إسعاف للعناية بالمصابين فور وقوع الحادث. جاء ذلك على خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، وبحضور كل من الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، الدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور إبراهيم فخر عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى السيد خبير اقتصاديات الصحة، الدكتور فريد محرم خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، الدكتورة فاتن عبدالعزيز أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرعاية الصحية تنعى الدكتور كمال الجنزورى وضحايا قطارى سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.