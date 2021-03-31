البابا تواضروس يحذر من الموجة الثالثة لكورونا 

جدة - نرمين السيد - شدد قداسة البابا تواضروس الثانى، فى بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعى، اليوم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مع اقتراب بدء الموجة الثالثة لانتشاره فى مصر.





وجاء نص حديث قداسته كما يلى:

أريد أن أتحدث عن الوباء الموجود حاليًا وأن مصر مقبلة على الموجة الثالثة وهى الأصعب، أنا أرجو التشديد والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الصحية الواجبة من الكمامة والابتعاد الجسدى وغسل الأيدى باستمرار والامتناع عن السلامات والتقبيل وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، أرجوكم انتبهوا لذلك بشدة.

وأنا أرجو وبشدة من الآباء الكهنة والشمامسة تقليل فترة القداس بقدر الإمكان والتقليل من الألحان الطويلة وتقليل التواجد فى الكنيسة، ونهتم جدًّا حتى يسمح الله وتنتهى هذه الفترة بسلام، أرجوكم انتبهوا فى البيوت والكنائس والشوارع، ونحن نسمع عن انتقال البعض والإصابات، ونشكر الله على بداية مرحلة التطعيم باللقاح ولكن إجراءاتنا نحن هامة جدًّا، ومن باب الأمانة إذا شعرت بأى أعراض عدم الذهاب للكنيسة أو الأماكن المزدحمة والعزل فى البيت واستخدام بروتوكول الأدوية وما ينصح به الأطباء.

الأحد القادم هو منتصف الصوم، والصوم له بصلواته وطقوسه معزة كبيرة عندنا، ولا نريد أن نلجأ لأى إجراء مثلما فعلنا السنة الماضية.