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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً بحالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام اعتباراً من يوم الخميس الموافق الأول من أبريل 2021 ، وذلك نظراً للاستفسارات الكثيرة المقدمة من المواطنين، بشأن موعد انتهاء موجة البرد التي تتعرض لها البلاد منذ أوائل الأسبوع الجاري، خاصة في الليل حيث يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية، تصل فيه درجات الحرارة الصغرى في بعض الأحيان نحو 14 درجة مئوية، على الرغم من انتهاء فصل الشتاء والبدء في فصل الربيع مناخياً.

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام

أصدرت حالة الطقس بيانا بشأن حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم الخميس الأول من شهر أبريل 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، حيث يمكن معرفة التفاصيل بخصوص حالة الطقس المتوقعة خلال تلك المدة من خلال البيان التالي من هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:-

وبناءً على ذلك البيان فمن المتوقع أن تبدأ حالة الطقس الباردة في الانكسار اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 5 أبريل 2021، حيث يسود طقس مائل للحرار على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال يومي الاثنين والثلاثاء فهي كالتالي:-

تتراوح درجات الحرارة العظمي ما بين 29 وحتى 35 درجة، أما درجات الحرارة الصغرى فتتراوح ما بين 16 وحتى 20 درجة مئوية.

ويعرف فصل الربيع بأنه فصل التقلبات الجوية الحادة حيث نشهد خلال اليوم الواحد بالفصول الأربعة، وتبدأ عملية الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من دخول فصل الصيف.