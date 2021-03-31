/625197/طارق-يحيي-الزمالك-مظلوم-دايما-ولازم-ننسحب-من-كل-البطولات

أكد طارق يحيي نجم الزمالك السابق، أن الحل المناسب ان ننسحب من جميع البطولات هذا الموسم الأكرم للزمالك هو الانسحاب من كافة البطولات.

وقال طارق يحيي عبر تصريحاته علي قناة لإذاعة أون سبورت:" أعتقد بأن الأكرم والأفضل لنا هو الأنسحاب من كافة البطولات، أكرم لنا مما يحدث نادي الزمالك مظلوم تماماً".

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وأختتم حديثة قائلاً:"هناك حالة من التحامل الشديد علينا لاأعلم ممن ولماذا ما حدث يضاعف من حدة التعصب".

وحرص الثنائي حازم إمام وأحمد حسام “ميدو” لاعبا الزمالك السابقين على التواجد في مران اليوم الأربعاء، لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

وقام الثنائي بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني ودعمهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الجزائر والحفاظ على فرص الفريق في مواصلة مشواره الإفريقي.

وعقد الثنائي جلسة مع اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والذي حرص على التواجد في المران لمؤازرة ودعم الفريق.

موعد مباراة الزمالك ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن وقرر الإتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء بسبب تواجد الجماهير داخل صالة ميت عقبة وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على عدم دخول الجماهير للمباريات .

وقال الحسيني سمير مسئول الزمالك عبر تصريحات تلفزيوينة: " النادي الأهلي لم يخوض المباراة على الرغم من خروج الجماهير من الصالة، لكن هل يقوم الزمالك بإخراج شيكابالا من الصالة حتى يتم لعب اللقاء “ .

وظهر محمود عبدالرازق شيكابالا و يوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم داخل صالة ميت عقبة من أجل مؤازة فريق السلة خلال مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري لكرة السلة رجال .

فيما اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الترجي التونسي والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق التونسي.